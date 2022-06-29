Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 10:15
Из-за ремонтных работ на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса существенно сужена проезжая часть
В Мурманске на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса началась замена плит перекрытия тепловых сетей.
В связи с земляными работами существенно сужена проезжая часть. Об этом сообщил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.
АО «Мурманская ТЭЦ» планирует завершить работы 21 июля, до 28 июля - восстановить участок дороги.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/newsimages/2_9b0bd6b284b6.jpg
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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