Из-за ремонтных работ на ул. Радищева, 26 будет прекращена подача холодной воды в десятках домов Мурманска

ГОУП «Мурманскводоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами по ул. Радищева, 26 будет прекращена подача холодной воды 27 июля с 9.00 до 16.00 по адресам:

переулок Дальний, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,

ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/12, 38, 39, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51, 57, 59,

ул. Полухина, 1, 2, 3, 4 (+ ПГ), 5, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16 (+ ПГ), 16б (+ ПГ), 18, 20 (+ ПГ), 22,

ул. Радищева, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 67/3 (+ ПГ), 68, 70, 72/6, 74/5, 76,

ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5,

ул. Фролова, 2,3, 4/6, 5, 6 (+ ПГ), 7, 7а, 8/80, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15/55, 16 (+ ПГ), 20/42, 22, 24, 24а, 26,

ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37,

ул. Рогозерская, 15, 17.