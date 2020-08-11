Из-за ремонтных работ в Мурманске ограничено движение всех видов транспорта по улицам Алексея Хлобыстова и Шмидта

В Мурманске в связи с продлением сроков проведения работ по замене участка тепловой сети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение всех видов транспорта на проезде на базу Мурманского муниципального унитарного предприятия «Дорсервис» (в районе дома № 20 корп. 1 по улице Алексея Хлобыстова) до 14 августа.

В связи с продлением сроков проведения работ по замене участка тепловой сети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение всех видов транспорта по улице Шмидта в районе домов № 33/2 – 23/1 до 15 августа.