Из-за рухнувшего моста часть грузов Мурманска уйдёт в порты Прибалтики

Сразу несколько крупных клиентов Мурманского порта, включая производителя удобрений «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, решили перенаправить свои грузы в порты Прибалтики, после того как из-за обрушения железнодорожного моста близ Мурманска поставки в главный порт полуострова стали невозможны. Это следует из ответов «РБК» вице-губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, комментария РЖД и информации источников в отрасли.

Например, компания «СУЭК» рассматривает различные логистические решения, чтобы сохранить грузопоток Мурманского порта на уровне планового объёма 1,8 млн тонн в месяц (21,6 млн тонн в год), сообщил «РБК» представитель компании, не уточнив, куда именно будет перенаправлен уголь.

«Мурманский порт универсальный: обрабатывает железную руду, удобрения, уголь, генеральные грузы, через порт проводится снабжение Арктики. Каждый груз требует уникального подхода», — объяснил он. По словам представителя компании «СУЭК», «РЖД «предлагают бесплатную переадресовку нескольких тысяч груженых вагонов, застрявших по дороге в Мурманский порт, в сторону Усть-Луги, Тамани и портов Прибалтики. «К сожалению, рассматривая как альтернативные варианты порты северо-запада России, мы не можем получить адекватные условия по логистическим затратам до рынков назначения», — предупредил он. Если через порт Мурманска доставка железной руды до Китая обходилась в 20 долларов за тонну, то через российские северо-западные порты, например Усть-Лугу, — в полтора-два раза дороже. К тому же скорость выгрузки состава в Мурманске составляет не более 1,3 суток, а в среднем в других российских портах — 2,5–3 суток, утверждает собеседник издания.

«ЕвроХим» тем временем перенаправил поставки железорудного и апатитового концентратов в прибалтийские порты, сказала «РБК» Кузнецова. Представитель концерна не ответил на запрос газеты. Но ранее директор по логистике Ковдорского горно-обогатительного комбината) («дочка» «ЕвроХима») Евгений Романов говорил, что компании есть резон экспортировать апатитовый концентрат в Литву. «По апатитовому концентрату у нас есть альтернатива перевозки сухопутным вариантом на наш завод в Литве «Lifosa». В первую декаду июня туда нужно будет направить 19,5 тысячи тонн апатитового концентрата, чтобы не оставить завод без сырья», — отметил он журналисту «Интеофакса».