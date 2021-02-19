Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности

В центральной части и на востоке нашего региона ожидаются морозы до -40 градусов. 40 аварийных бригад и 84 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

Как сообщил Сергей Чернышёв, начальник отдела по связям с общественностью Мурманского филиала «Россети Северо-Запад», 9 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22 февраля.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф (http://xn--80aaafp0bqweeid1o.xn--p1ai/)