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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 11:30

Из-за ситуации с отоплением в Североморске руководитель Мингосжилстройнадзора региона Элина Акулова предложила проработать вопрос создания государственной управляющей организации в Мурманской области

В связи с неудовлетворительным началом отопительного сезона со стороны управляющих компаний в Североморске и Сафоново руководитель Министерства государственного жилищного и строительного надзора предложила проработать вопрос создания в Мурманской области государственной управляющей организации. С такой инициативой исполняющая обязанности министра Элина Акулова выступила на внеплановом совещании с участием профильных ведомств, которое 7 октября собрал губернатор Андрей Чибис. 

Она подчеркнула, что ряд управляющих организаций Североморска продемонстрировали недобросовестное отношение к работе на рынке управления многоквартирным жилищным фондом. Но только административных мер воздействия недостаточно, нужны системные решения, которые не позволят ситуации повториться.

«Количество обращений граждан за истекший период 2024 года превысило количество обращений за весь 2023 год практически в три раза. Количество проверок надзорного органа увеличилось в четыре раза, выданных предписаний – в семь раз. И количество возбужденных дел за нарушение лицензионных требований выросло в шесть раз. Сложившаяся ситуация является показательной и требует вмешательства для возможности регулирования процесса управления многоквартирным жилищным фондом. Считаю, что возникла необходимость проработать вопрос создания государственной управляющей организации, что позволило бы создать безопасные и комфортные условия проживания граждан в многоквартирных домах, повысить качество ЖКУ, в том числе подготовки к отопительному сезону, создать реальную конкуренцию на рынке управления многоквартирным жилым фондом», – отметила Элина Акулова.

Она также напомнила, что в ходе подготовки обновлённого плана «На Севере – жить» северяне предлагали создание государственной УК для повышения эффективности управления многоквартирным жилищным фондом. 

«В поддержку моих слов – есть положительный опыт других регионов Российской Федерации. Прошу вас рассмотреть такое предложение, мы готовы проанализировать опыт коллег и подготовить соответствующую информацию», – обратилась к губернатору Элина Акулова.

Андрей Чибис согласился, что инициатива правильная и своевременная, и распорядился в течение недели подготовить предложения по реализации.

«Мы точно не можем оставить людей в ситуации дискуссии между управляющими компаниями. Вопрос действительно остро назрел. Мы подходили к этому несколько лет назад, по разным причинам был набор сложностей с Управляющей компанией Мурманской области, которые тогда не дали реализовать идею. Принимая во внимание то, что теперь происходит в Североморске, в течение недели необходимо подготовить предложения и учесть все нюансы, в том числе негативные, по имеющемуся опыту. Плохо, что муниципальные власти здесь не проявили должного внимания и эту ситуацию не купировали. Но если ситуация заходит в такую плоскость, то разумно и целесообразно, чтобы от государства был конкурент. Вынужденная мера точно требует детальной оценки: какие затраты нужны на это, какая команда будет управлять и многое другое. Это очень серьёзный вопрос», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что последние пять лет в Мурманской области ведётся масштабная работа по улучшению коммунальной инфраструктуры, вложены большие объёмы федеральных и региональных средств, в том числе в Североморске.

«Это позволило нам сократить количество инцидентов, аварийности в теплоснабжении в два раза. Это очень хороший показатель, учитывая, что у нас переменчивая погода, что объективно инфраструктура построена, особенно в военных гарнизонах, достаточно давно, и многие из этих объектов, особенно речь касается не нашего имущества, давно не обновлялись. Абсолютно недопустимо то, что происходит в Сафоново и Североморске с количеством сбоев, дискуссий и жалоб от людей. Это говорит о том, что муниципальные власти со своей задачей не справились. Необходимо обсудить набор системных мероприятий, чтобы минимизировать и не допускать впредь такие риски», – подчеркнул Андрей Чибис, обращаясь к участникам рабочей встречи. 

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис собрал внеплановое совещание из-за большого количества жалоб жителей гарнизона на качество работы управляющих компаний, отсутствия отопления в домах и формальных ответов местных властей. Как прозвучало накануне в докладе ЦУРа, Североморск – лидер по количеству жалоб о проблемах с отоплением. Только в соцсетях за прошлую неделю ЦУР зафиксировал 440 таких сообщений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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