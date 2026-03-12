Из-за снегопадов в Мурманской области оказались заблокированы подъезды к сотням контейнерных площадок

В минувшие праздничные выходные обильные снегопады серьёзно повлияли на работу всех коммунальных служб, в том числе компаний, которые обеспечивают вывоз ТКО с контейнерных площадок.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», из-за неудовлетворительного состояния подъездных путей произошли многочисленные срывы графика вывоза твёрдых коммунальных отходов. Глубокая колея, рыхлый снег и обледенение дорог существенно затрудняют движение мусоровозов. Особенно непростая ситуация в Кировске и Апатитах, где каждая пятая контейнерная площадка оказалась заблокированной. График вывоза ТКО был сдвинут более чем на сутки. В ЗАТО Александровск 9 марта снежные заносы перекрыли подъездные пути к 92 из 149 контейнерным площадкам. На борьбу со стихией была мобилизована вся имеющаяся в муниципалитетах специальная техника. В Мурманске в среднем за выходные доля контейнерных площадок, где были зафиксированы срывы графика вывоза ТКО, находилась на уровне 12 процентов. Ну, а лучше всех дела обстояли в Полярных Зорях и Печенге. Там тоже фиксировались единичные случаи «невывоза», но, в основном, из-за неаккуратно припаркованного на подъездных путях частного автотранспорта.

Синоптики прогнозируют обильные снегопады по области и в конце этой недели, поэтому региональный оператор обращается к управляющим компаниям с просьбой предпринять максимум усилий для очистки дворов от снега и наледи в кратчайшие сроки, обеспечить не только подъезд к контейнерам, но и очистить сами контейнерные площадки. Вес одного контейнера, заполненного ТКО, может превышать 300 кг. Его выкатка к месту погрузки по глубокому рыхлому снегу сопряжена с большими трудностями. Нередко попытка транспортировки контейнеров к мусоровозу приводит к поломке контейнера и колес. Чтобы этого не происходило, управляющие компании обязаны содержать контейнерные площадки в нормативном состоянии, своевременно устранять колейность и неровности на подъездных путях.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».