Из-за технических работ 21 апреля в Мурманске будут отключены некоторые радиоканалы
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении 21 апреля плановых профилактических работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате и радиоканалов в аналоговом формате в Мурманске, с отключением вещания:
|
Время
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ, мощность
передатчика
|
Отключения
|
01:00- 10:00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение
вещания
|
01:00- 10:00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
01:00- 10:00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
01:00- 10:00
|
Солнце
|
52,1 кВт
|
06:00- 10:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
01:00- 10:00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
01:00- 10:00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
01:00- 10:00
|
Радио Гордость
|
100,6 FM, 1кВТ
|
01:00- 10:00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
01:00- 10:00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
05:00 -10:00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
01:00-10:00
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1кВт
|
01:00- 10:00
|
Радио-Дача
|
90,8 FM, 1 кВт