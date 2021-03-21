Из-за ухудшения погодных условий закрыты дороги на Териберку и Туманный

В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 21 марта, с 20.00 будет закрыт участок автодороги Кола-Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70. О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921) 178-61-27.