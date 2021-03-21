Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 19:50
Из-за ухудшения погодных условий закрыты дороги на Териберку и Туманный
В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 21 марта, с 20.00 будет закрыт участок автодороги Кола-Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
Круглосуточный телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70. О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921) 178-61-27.
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Последние комментарии
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
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