Из-за высокого уровня воды в реке Кола в Кольском районе возможно возникновение ЧС

По прогнозу ФГБУ «Мурманское УГМС», 4 июня в 20 часов уровень воды реке Кола поднимется на 4 метра от своего обычного уровня. Высокий уровень воды сохранится до конца суток 5 июня.

В Кольском районе в зону возможного подтопления попадают четыре населенных пункта: посёлок Кильдинстрой (ул. Северная - 32 дома; ул. Ручьевая; ул. Набережная; автодорога к очистным сооружениям; ДНК «Кильдинское»; больница, детский сад); посёлок Шонгуй (улица Привокзальная; улица Южная; улица Пристанционная); посёлок Магнетиты (насосная станция); город Кола (частные гаражи; частные строения; подтопление балластного слоя Октябрьской железной дороги в районе 1396- 1434 км ).

Из-за высокого уровня воды в реке Кола МЧС прогнозирует возникновение в районе ряда чрезвычайных ситуаций и происшествий:

- возможны нарушения в работе транспорта, ограничение движения на автодорогах, перекрытие дорог;

- нарушение в работе объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»;

- подмыв конструкций мостов, обрушение грунта;

- подтопление придворовых территорий частных жилых домов, многоквартирных домов, частные животноводческие хозяйств;

- подтопление социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов;

- возможны подтопление опор ЛЭП, а также аварии на объектах электроэнергетики;

- возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, в связи с нарушением электроснабжения;

ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области рекомендует жителям населённых пунктов, находящихся в зоне возможного подтопления:

- принять предупредительные меры;

- уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, одноразовые маски, перчатки;

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

- в случае возникновения угрозы жизни людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

В связи с прогнозируемым ухудшением ситуации в администрации гп. Кильдинстрой открыта «горячая линия»: 8(815-53) 94-417 и 94-115. Также в городском поселении организован пункт временного размещения граждан, который находится по адресу: п. Кильдинстрой, ул. Советская, 13а. В ДНТ «Кильдинское» дежурят спасатели.