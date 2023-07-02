Из-за взрывных работ будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта на дороге к Североморску

АО «ВАД» информирует, что на объекте «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия будут проводиться взрывные работы.

Подъезд к Мурманску на участке км 14+297 - км 19+027 (транспортная развязка на км 19)» в дни 3 и 5 и 6 июля (включительно) планируется проведение взрывных работ. В связи с этим будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта на участке дороги от дома №114 по просп. Героев-североморцев до км 19+700 автоподъезда к Североморску в эти дни с 10.00 до 12.00.

Продолжительность перекрытия не более 30 минут.