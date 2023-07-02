Мурманская область. Арктика (16+)02.07.23 10:00
Из-за взрывных работ будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта на дороге к Североморску
АО «ВАД» информирует, что на объекте «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия будут проводиться взрывные работы.
Подъезд к Мурманску на участке км 14+297 - км 19+027 (транспортная развязка на км 19)» в дни 3 и 5 и 6 июля (включительно) планируется проведение взрывных работ. В связи с этим будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта на участке дороги от дома №114 по просп. Героев-североморцев до км 19+700 автоподъезда к Североморску в эти дни с 10.00 до 12.00.
Продолжительность перекрытия не более 30 минут.
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