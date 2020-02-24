Из-за взрывных работ дорогу Мишуково - Снежногорск перекроют

24 февраля с 14.00 до 15.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.

Как сообщает «Мурманскавтодор, вс 13.00 до 15.00 следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет до 500 метров .