Из-за «жары» на Украине появилась «глубокая трещина» в Арктическом совете

Планы Арктического совета возобновить работу без участия её действующего председателя — России — вызывают обеспокоенность Москвы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передают РИА «Новости». Решения, принятые в таком формате, будут нелегитимными.

По словам посла, межгосударственное взаимодействие продолжает политизироваться. Решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами, подчеркнул Антонов.

Напомним, Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады для сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав вошли Канада, Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Работу совета приостановили 3 марта из-за спецоперации на Украине. Все страны, кроме России, решили ограниченно возобновить работу совета в проектах, которые не предполагают её участия.