Из Заполярья на юг: мурманские призывники отправились служить в части ЗВО и научную роту технополиса «Эра»

В городе-герое Мурманске состоялась отправка очередной команды призывников в части Западного военного округа и в научную роту технополиса «Эра».

Со сборного пункта Мурманского областного военного комиссариата в полном снаряжении молодых людей доставили на железнодорожный вокзал и разместили в специальном – прицепном – плацкартном вагоне, прошедшем дезинфекцию.

Проводить молодых защитников Отечества на вокзал прибыли их родственники. Напутствие проходило с соблюдением санитарно-эпидемических требований по нераспространению коронавирусной инфекции. Призывники были обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиком. Проинструктированы по поводу обязательного соблюдения правил гигиены в пути следования.

Большинству мурманчан, отправленным из Заполярья на юг, предстоит проходить службу в средней полосе России. Рядовому Михаилу Ширнину, окончившему с отличием бакалавриат и магистратуру Естественно-технологического института Мурманского государственного технического университета по кафедре физической и коллоидной химии повезло больше других. Он будет служить под Анапой в научной роте в военном технополисе «Эра».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сначала мурманские призывники организованной военной командой проследуют до Москвы, а затем отправятся к местам прохождения дальнейшей службы в свои воинские части.