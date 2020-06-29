Избирательная комиссия Мурманской области уже готовится к выборам 13 сентября

26 июня состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Мурманской области, во время которого было согласовано образование участка для голосования на судне, которое в день голосования будет находиться в плавании, а также проведение голосования на ранее образованном судовом участке.

Определён порядок передачи протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальными избирательными комиссиям Мурманской области в Избирательную комиссию Мурманской области.

Территориальным избирательным комиссиям, организующим проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 13 сентября 2020 года, согласовано применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.