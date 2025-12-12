Избирательной комиссии Мурманской области – 30 лет

Торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло в Мурманской областной филармонии. Председатель регионального парламента Сергей Дубовой от имени депутатов Думы тепло поздравил членов и ветеранов избиркома:

- Все эти годы Избирательная комиссия Мурманской области, территориальные и участковые комиссии успешно, на высоком профессиональном уровне выполняют свою главную задачу – обеспечивают реализацию избирательных прав граждан на территории региона. Пройден сложный путь, полный перемен и новаций, путь тонкой настройки сложного механизма, который должен работать без сбоев и отвечать всем современным тенденциям всего избирательного процесса. Все принципы деятельности избирательной комиссии реализованы в законах, принятых Мурманской областной Думой. Прозрачная процедура формирования комиссий позволила включить в их состав авторитетных, активных жителей нашего региона. Их опыт, жизненная позиция и компетентность позволяют проводить в Мурманской области выборы на должном организационном уровне. Сегодня можно констатировать, что избирком – это гарант демократических преобразований и стабильной обстановки в области.

Глава парламента поблагодарил членов избирательной комиссии за высокий профессионализм и ответственное отношение к делу и вручил награды областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a0b/5awy3sqz4ickgqutjtzbdsr4wol6qigj.JPG