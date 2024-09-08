Избирательные комиссии Мурманской области приступили к подведению итогов голосования

В 20 часов на территории Мурманской области завершилось голосование на выборах губернатора нашего региона и совмещенных с ними выборах.

Избирательные участки закрыты. Участковые избирательные комиссии приступили к подведению итогов голосования, сообщает vk.com/izbirkom51.

По состоянию на 18.00 8 сентября на выборах в Мурманской области проголосовали 39,80% избирателей (с учётом дистанционного электронного голосования). С помощью ДЭГ проголосовали 90 % избирателей.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241850%2Falbum-206140181_00%2Frev