Мурманская область. Арктика (16+)08.09.24 21:30
Избирательные комиссии Мурманской области приступили к подведению итогов голосования
В 20 часов на территории Мурманской области завершилось голосование на выборах губернатора нашего региона и совмещенных с ними выборах.
Избирательные участки закрыты. Участковые избирательные комиссии приступили к подведению итогов голосования, сообщает vk.com/izbirkom51.
По состоянию на 18.00 8 сентября на выборах в Мурманской области проголосовали 39,80% избирателей (с учётом дистанционного электронного голосования). С помощью ДЭГ проголосовали 90 % избирателей.
Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241850%2Falbum-206140181_00%2Frev
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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