Избирательные участки открылись, процесс пошёл

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, все избирательные участки региона сегодня открылись в 8.00. Проголосовать с 8.00 до 20.00 можно будет в любой из трёх дней голосования – 17, 18 или 19 сентября.

Участковые комиссии работают в штатном режиме. Первые избиратели уже голосуют. В голосовании по выборам депутатов федерального и регионального парламентов принимают участие и представители коренного малочисленного народа Мурманской области - саамы (саами).