Издание «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» стало «Книгой года»

Книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт», выпущенная по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт», стала победителем конкурса «Книга года». В Мурманске он проходил впервые. Его организаторами выступили Министерство культуры Мурманской области и Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека. На конкурс поступило 58 заявок от изданий разных жанров и форматов. Торжественная церемония подведения итогов прошла в рамках Мурманской книжной ярмарки. Награду из рук директора ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» Светланы Баскаковой получил издатель Александр Глухов, который вместе с творческим коллективом, в который вошли мурманские краеведы Дмитрий Коржов, Дмитрий Жалнин и др., стал автором книги.

«Книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» – это история успеха и достижений, которые пришли к людям, верившим в себя и свое дело, пример победы человеческого духа, мысли и упорства над обстоятельствами. Все это – суть и стержень более чем вековой истории Мурманского морского торгового порта», - подчеркнул в предисловии к изданию генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Как отметили участники церемонии, книга «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» сочетает соответствие высоким критериям издательской культуры и уникальный материал, который был собран под одной обложкой. Его основой стали редкие фотографии и воспоминания Валериана Евгеньевича Ляхницкого – человека, который в начале ХХ века возглавил проведение изыскательских работ на Мурмане. Их итогом стало определение места будущего Мурманского морского порта и начало его строительства. После этого уже 1 сентября 1915 года к временной пристани пришвартовался пароход «Дротт», а еще через год был заложен город, поучивший название Романов-на-Мурмане, а позже – Мурманск. Благодаря строительству порта, Кольский край получил мощный толчок для полноценного развития. Чудом сохранившиеся фотоматериалы и чертежи, представленные в книге, переносят читателей в то непростое время, когда Россия боролась за развитие и сохранение своих северных рубежей, а исторический очерк о развитии предприятия на протяжении более чем векового периода рассказывает о тех, кто продолжал традиции основателей старейшего предприятия Мурманска и каких результатов удалось добиться.

«В наши дни Мурманский морской торговый порт остаётся ключевой стивидорной компанией на арктическом направлении. Здесь совершенствуются технологии, разрабатываются новые грузопотоки, которые будут востребованы в ближайшей перспективе. АО «Мурманский морской торговый порт» и его старшие партнеры АО «Национальная транспортная компания», АО «Сибирская угольная энергетическая компания» в полной мере осознают свою историческую миссию – быть активными участниками позитивных преобразований во всех сферах жизни Севера: от экономики до социальной сферы. И в этой работе нам есть на кого равняться – на людей, которые на заре ХХ века формировали будущее, создавали завтрашний день. Эта книга – дань нашего уважения тем, кто был первым, их мужеству и вере в будущее», - отметил заместитель генерального директора, директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько.