Издательство Московской Патриархии представит новые книги в мурманской «Научке»

17 сентября в 18.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с главным редактором Издательства Московской Патриархии епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем (Погребняком).

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в рамках встречи владыка Николай представит издания трудов Предстоятеля Русской Православной Церкви. В их числе недавно вышедшая в свет книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «За Русь Святую. Патриотизм и вера». Эта книга о русском мире, о вере, о патриотизме, о Православной Церкви, которая сыграла большую роль в борьбе Руси с иноземными силами.

Также, будет представлен ряд новых изданий, в том числе – богослужебные, духовно-просветительские и исторические книги, а также книжные серии Издательства Московской Патриархии: «Слово Святейшего Патриарха», «На путях веры», «Каждому человеку», «Наша Победа» и другие.

Встреча состоится в Мурманской областной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а) в подиум-холле на 4-ом этаже. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457281192%2Falbum-44573273_00%2Frev