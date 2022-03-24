Изменен порядок предоставления лицензий на управление многоквартирными домами в Мурманской области

Постановлением правительства Мурманской области 21 марта 2022 года скорректирован административный регламент Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области о предоставлении государственной услуги по предоставлению лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Изменения затронут порядок оказания услуги: так, заявление на предоставление лицензии теперь будет приниматься в электронном виде через портал госуслуг. При этом до 1 июля 2022 года соискатель лицензии вправе представить заявление о предоставлении лицензии на бумажном носителе в адрес Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Также вместо необходимости переоформления лицензии при реорганизации лицензиатов сведения о данных изменениях подлежат внесению в реестр лицензий. Исключены проверки соискателя лицензии, вместо них будет проводится оценка соискателя на предмет соответствия лицензионным требованиям.

Кроме того, сокращен срок оказания услуги по предоставлению лицензии с 45 рабочих дней до 30.

Данные изменения приняты в соответствии с изменением федерального законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности, сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.