«Изменение баланса рисков»: ЦБ РФ снижает ключевую ставку до 17% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%, сообщила пресс-служба регулятора. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», — говорится в сообщении. - Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты».

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - констатирует ЦБ РФ.