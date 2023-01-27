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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 11:30

Изменение климата в Арктике может способствовать снижению концентрации углекислого газа в атмосфере – учёные ААНИИ

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в составе международного научного коллектива обнародовали результаты масштабного исследования процессов, происходящих в водах Северного Ледовитого океана. Согласно полученным данным, сокращение площади многолетнего льда в Арктике может привести к росту микроскопических водорослей и более активному поглощению атмосферного углерода.

На протяжении почти 10 лет команда учёных анализировала изменения количества биогенных веществ и перемешивания вод в морях Сибирского шельфа и изучала влияние этих процессов на изменение климата в регионе.

Проведенный анализ показал, что резкое сокращение площади летнего морского льда в Арктике, особенно в море Лаптевых, наблюдаемое в последние 14 лет, существенно повлияло на процессы перемешивания океанических слоев и жизнедеятельность микроскопических водорослей. Это привело к трансформации всей экосистемы арктических морей, нарастанию количества микроскопических водорослей в верхних слоях океана и в будущем может снизить концентрацию углекислого газа.

Водоросли, растущие в освещённом солнцем поверхностном слое океана, являются началом пищевой цепочки и формируют основу арктической экосистемы. До недавнего времени их рост кроме света ограничивался доступностью питательных веществ, которые в Северный Ледовитый океан поступают преимущественно с водами Атлантического и Тихого океанов. Причём, эти обогащенные воды находятся значительно ниже освещенной солнцем зоны. Поэтому для поступления питательных веществ наверх требуется обязательное вертикальное перемешивание водных слоев. Теперь же, когда солнечного тепла и открытой воды в Арктике становится всё больше, процессы перемешивания вод, по словам учёных, существенно меняются.

В результате быстрого сокращения летнего морского льда и изменений стратификации (вертикальной структуры) вод в Северном Ледовитом океане процессы смешивания могут существенно усилиться, считают учёные. При этом изменения, происходящие в области узкого континентального склона океанического дна, может обеспечить такое же количество питательных веществ в поверхностной зоне, как и слабое перемешивание на гораздо большей площади в глубоком водном бассейне.

Исследование показало, что на процессы вертикального перемешивания также существенно влияют морские штормы, течения, близость к области континентального склона и, как теперь становится ясно, увеличение солнечного нагрева на открытой морской акватории.

Окончательно понять динамику переноса питательных веществ в Арктике помогут дополнительные наблюдения и исследования, но уже сейчас наблюдаются процессы, при которых потоки биогенных веществ в сибирских шельфовых морях могут увеличиваться до концентраций, которые сейчас наблюдаются, например, в Баренцевом море. Это позволяет выдвинуть гипотезу о возможности серьёзных изменений всей арктической экосистемы. Ведь активизация жизнедеятельности микроскопических водорослей повлечёт за собой и более активное поглощение органического углерода в этом регионе.

 

Фото Олега АНДРЕЕВА (архив ААНИИ): https://www.aari.ru/assets/images/1149/dpo309-1149-photo-3-2023-01-25-14-23-08.jpg

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