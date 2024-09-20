Изменение уровня тарифов на тепловую энергию не затронет интересы жителей Мурманской области

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. В центре внимания парламентариев был законопроект о внесении изменения в региональный закон «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области».

Как объяснил председатель комитета Михаил Павлов, необходимость принятия документа обусловлена тем, что федеральным законодательством в сфере теплоснабжения с этого года исключены предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию, которая производится на определенных генерирующих мощностях.

- Мы должны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, - подчеркнул депутат. - Однако, данное изменение не затронет интересы жителей Мурманской области, поскольку тарифы для населения, как и раньше, подлежат государственному регулированию и устанавливаются с учётом утверждённых предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона.

Парламентарии рекомендовали областной Думе приять законопроект в первом чтении и в окончательной редакции.

Также на заседании комитета была рассмотрена и принята к сведению информация по исполнению государственной программы «Комфортное жильё и городская среда» по состоянию на август 2024 года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30743/