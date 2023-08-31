Изменение внешности путём операции включили в признаки непригодности паспорта

С декабря текущего года в России планируют ввести новые критерии недостоверных сведений в загранпаспортах и признаки непригодности таких документов. К ним в том числе хотят отнести изменение внешности путём хирургического вмешательства или в результате полученных травм. Проект соответствующего постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных актов 29 августа.

Речь в документе идёт о паспортах граждан РФ, удостоверяющих их личность за пределами Российской Федерации, дипломатических и служебных паспортах, в том числе содержащих электронные носители информации. Именно для таких документов проектом постановления вводятся критерии недостоверных сведений, а также признаки их непригодности для дальнейшего использования.

Так, согласно документу, паспорт недостоверен, если в нём допущены следующие ошибки:

несоответствие сведений о персональных данных владельца или его несовершеннолетних детей,

несоответствие данных в паспорте со сведениями в иных документах,

несоответствие факта наличия гражданства РФ,

несоответствие сведений, указанных в штампах о пересечении госграницы,

неправильно указана дата окончания срока действия паспорта,

фотография в документе расходится с изображением в иных госсистемах.

Что же касается признаков непригодности паспорта, согласно проекту постановления, к ним хотят отнести:

нарушение бланка, элементов его защиты и машиночитаемой записи,

повреждение электронного носителя информации или его некорректная работа,

отсутствие в паспорте места для проставления отметок о пограничном контроле,

повреждение фотографии,

смену владельцем внешности (изменение овала лица, формы лба, глаз, носа, рта, ушей, подбородка хирургическим путем либо вследствие физической травмы).

Как рассказал «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, норма, требующая замены загранпаспорта после пластических операций, существует и сейчас. Это нужно, чтобы во время паспортного контроля пограничник мог идентифицировать личность человека, в том числе по фото на документах.

«На фото профессионал видит опорные точки, по которым производится сличение. Более 20 деталей, включая пропорции, остающиеся в течение всей жизни человека неизменными. Конечно, если не было хирургического вмешательства, — пояснил депутат. — Если такое вмешательство было, а человек повторно не сделал фото, это уже является нарушением, а теперь это будет и основанием для признания паспорта недействительным».