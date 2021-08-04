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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 10:30

Изменения доллара и евро в начале торгов были незначительными

Нефть в среду утром умеренно дешевеет на фоне напряженной эпидемиологической ситуации в мире и данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,24% — до 70,39 доллара за баррель.

Давление на нефтяной рынок, в частности, оказывает рост заражений штаммом коронавиркуса «дельта» в крупнейшем импортере нефти, Китае. Это привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах, что снижает спрос на топливо. Кроме того, по данным API, за неделю, завершившуюся 30 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились всего на 879 тысяч баррелей после снижения на 4,73 миллиона баррелей неделей ранее.

Как пишет 1prime.ru, теперь трейдеры ждут официальных данных по запасам от Минэнерго США. Аналитики полагают, что показатель сократится на 3,1 миллиона баррелей после снижения на 4,1 миллиона неделей ранее.

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тысяч б/с. Этот тренд продолжится до истечения ограничений, который на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.

Изменения доллара США и евро на Московской бирже в самом начале торгов были незначительными, американская валюта не показывает ярко выраженной динамики в ожидании блока макроэкономической статистики по США. Позже в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по динамике числа рабочих мест в частных компаниях США в июле.

 

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