Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве» об увеличении размера исполнительского сбора с 7% до 12%. Изменится и порядок его взыскания: его придётся оплачивать одновременно с суммой долга.

Как пишут «Ведомости», по действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Поскольку сбор, после принятия изменений, будет удерживаться непосредственно из взысканной суммы или средств, полученных от реализации имущества должника, процесс для Федеральной службы судебных приставов станет проще. А увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок, и привлечёт больше средств в федеральный бюджет, уверены в Минюсте.

В случае принятия законопроекта исполнительский сбор в 12% будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог сбора вырастет в 2 раза: 2000 рублей - для граждан и ИП, 20000 рублей - для организаций. Для неимущественных требований сумма составит 10000 и 100000 рублей соответственно. Исключения составят социально значимые взыскания (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб), обращает внимание глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По этим делам сбор будет взиматься после погашения долга. «Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке», - подчеркивает он.

 

 

Фото: https://vk.com/ufssp51?z=photo-217531562_457241034%2F2d0a265d8dae97a498

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
