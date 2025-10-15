Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве» об увеличении размера исполнительского сбора с 7% до 12%. Изменится и порядок его взыскания: его придётся оплачивать одновременно с суммой долга.

Как пишут «Ведомости», по действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Поскольку сбор, после принятия изменений, будет удерживаться непосредственно из взысканной суммы или средств, полученных от реализации имущества должника, процесс для Федеральной службы судебных приставов станет проще. А увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок, и привлечёт больше средств в федеральный бюджет, уверены в Минюсте.

В случае принятия законопроекта исполнительский сбор в 12% будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог сбора вырастет в 2 раза: 2000 рублей - для граждан и ИП, 20000 рублей - для организаций. Для неимущественных требований сумма составит 10000 и 100000 рублей соответственно. Исключения составят социально значимые взыскания (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб), обращает внимание глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По этим делам сбор будет взиматься после погашения долга. «Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке», - подчеркивает он.

Фото: https://vk.com/ufssp51?z=photo-217531562_457241034%2F2d0a265d8dae97a498