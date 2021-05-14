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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 09:45

Изменения климата в Арктике - вызов для безопасности России

Изменение климата в Арктике чревато природными и техногенными катастрофами. Их необходимо научиться предотвращать. Это обсудили участники круглого стола «Проблематика глобального изменения климата и деградации вечной мерзлоты», который прошёл 13 мая в рамках организованного МЧС международного салона «Комплексная безопасность 2021» в подмосковном КВЦ «Патриот». Эта тематика включена в программу события впервые, сообщили порталу «Морские вести России» в пресс-службе Проектного офиса развития Арктики.

«С вечной мерзлотой сегодня не нужно бороться – нужно научиться с ней жить. Необходим регулярный мониторинг параметров состояния почвы на разных участках Российской Арктики, поскольку предотвратить катастрофы значительно дешевле и требует значительно меньших усилий, чем ликвидировать последствия», – сказал координатор программ «ПОРА» Андрей Иванов, который выступил модератором круглого стола.

«Последствия изменения климата, наблюдаемые и прогнозируемые в двадцать первом веке для природных и хозяйственных систем России, могут быть как отрицательными, так и положительными», – считает научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израэля, Сергей Семёнов. Он заявил, что для смягчения негативных последствий необходимы новые исследования физики антропогенного изменения климата.

Валерий Акимов, главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), заслуженный деятель науки РФ, рассказал о карте рисков и приоритетных мероприятий, которую ведомство составило в разрезе климатических изменений. По его словам, наибольшие опасения в связи с изменениями климата вызывают, в частности, такие точки на карте России, как Иркутская область, Северодвинск, Хабаровск, Дудинка. В этих местах существует высокий риск разрушения зданий из-за таяния мерзлоты, оползней или эрозии почвы.

«Необходимо возрождение работы мерзлотной службы в крупных населенных пунктах, на их базе сбор и систематизация данных по техническому состоянию зданий и сооружений и температурному режиму грунтов. Эту работу необходимо организовать на базе МЧС с привлечением профильных специалистов вузов, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций», – считает доцент кафедры механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ Михаил Рабинович.

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, поделился опытом региона по термостабилизации грунтов в северных районах. По его словам, термостабилизация 1 кв. метра жилья обходится примерно в 11 тысяч рублей, тогда как стоимость строительства 1 кв. метра нового жилья на севере Красноярского края составляет около 170 тысяч рублей. То есть повышение безопасности строительства на многолетнемёрзлых грунтах в условиях Норильского промышленного района и Таймыра добавляет 6,5% к расходам. В целом хозяйственная деятельность в Арктике в условиях трансформации климата ведёт к повышению затрат на величину от 5% до 20%, а в ряде случаев, для уникальных объектов, и к кратному увеличению расходов.

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