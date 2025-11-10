Изменения курса рубля на биржевых торгах в начале недели в целом незначительные

Цены на нефть повышаются в понедельник благодаря надеждам на завершение американского шатдауна, продолжающегося уже 40-й день.

Как отмечает finmarket.ru, Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Для одобрения требовалось 60 голосов законодателей, и она была поддержана, в том числе, восемью демократами.

Сенату предстоит одобрить законопроект, ранее принятый Палатой представителей, но с учётом согласованных изменений. После этого он вновь будет отправлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

«Возобновление работы правительства станет долгожданным стимулом: вновь начнутся выплаты зарплат 800 тысяч федеральных служащих и будут запущены важные программы, что поддержит настрой потребителей, их расходы, а также деловую активность», - отмечает аналитик «IG Market» Тони Сикамор. «Это должно повысить интерес к риску на мировых рынках и может привести к подъёму цены WTI до $62 за баррель», - считает эксперт, мнение которого приводит «Reuters».

Поддержку рынку в пятницу оказали ожидания, что США будут наращивать давление на энергетический сектор РФ. Сырьевой трейдер «Gunvor» отозвал своё предложение о приобретении международных активов попавшего в санкционный список «ЛУКОЙЛа» после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать швейцарской компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Однако позднее стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Об это сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2%.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, дорожает в паре с иеной.

Внимание трейдеров направлено на события в США, где Сенат сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив в ночь на понедельник процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну.

Пара евро/доллар по данным на 9.10 мск торгуется на уровне $1,1565 по сравнению с $1,1566 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару снизилась всего на 0,05% и составляет $1,3156 против $1,3162 в предыдущий торговый день.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,33% - до 153,92 иены против 153,42 иены на закрытие предыдущих торгов. Иена дешевеет на ожиданиях, что новое правительство Японии будет продвигать крупные экономические стимулы и поддерживать мягкую денежно-кредитную политику. Проект экономического плана премьер-министра страны Санаэ Такаити призывает японский ЦБ уделять приоритетное внимание не только стабильности цен, но и обеспечению устойчивого роста экономики, пишет «Trading Economics».

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1217 юаня по сравнению с 7,1251 юаня в предыдущую сессию.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,01%.

В пятницу DXY опустился по итогам третьей сессии подряд на фоне слабых статданных. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 года 50,3 пункта в условиях шатдауна, устойчивого инфляционного давления и ухудшения личных финансов американцев.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,12/86,34 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 92 копейки, средний курс продажи вырос на 124 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,6-82,7 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрос в начале торгов на Московской бирже. Изменения курса рубля на биржевых торгах в начале недели в целом незначительные, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,323 рубля (+0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,31 копейки ниже уровня действующего официального курса.