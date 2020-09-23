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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.20 09:45

Изменения региональных законов по вопросам предоставления трудовых книжек приняты на заседании Мурманской областной Думы

Изменения региональных законов по вопросам предоставления трудовых книжек приняты сегодня на заседании Мурманской областной Думы. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» разработан региональным министерством юстиции и предусматривает изменения семи региональных законов, положения которых регулируют вопросы предоставления трудовых книжек.

Законопроект был внесён на рассмотрение областной Думы в связи с принятием федеральных законов: от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты РФ», от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Инициативу представила министр юстиции региона Ксения Зинатуллина.

Региональные нормативно-правовые акты, которые регламентировали порядок подтверждения трудового стажа, будут изменены с учётом того, что в России ввели электронные трудовые книжки.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, с 1 января 2020 года в России работодатели формируют сведения о трудовой деятельности в электронном виде и передают и в Пенсионной фонд страны. С 1 января 2021 года вновь трудоустроенным сотрудникам бумажные трудовые книжки оформлять не будут. Работники могут получить сведения о трудовой деятельности у работодателя как на бумажном, так и на электронном носителе, а также в МФЦ, ПФР и на портале «Госуслуги».

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