Изменения в получении «Зарплаты мамы» распространяются и на тех, кто родил до 1 мая 2022 года

В рамках мер по устойчивому развитию экономики правительством Мурманской области было приняты дополнительные решения, касающиеся специальных денежных выплат, - так называемой «Зарплаты мамы». Напомним, её получают молодые женщины, проживающие на Кольском полуострове и принявшие решение о рождении первого ребёнка.

«Мы будем не просто продолжать поддерживать молодых мам с детьми до полутора лет, мы привязали размер выплаты к прожиточному минимуму на ребёнка и, соответственно, она будет увеличиваться пропорционально росту прожиточного минимума, - отметил губернатор Андрей Чибис. - Нами также был увеличен возраст мам, получающих поддержку. Он будет увеличен с 26 до 30 лет включительно. Отметим, по-прежнему без учёта дохода семьи».

Как подчеркнул глава региона, в связи с поступающими вопросами необходимо обратить внимание, что выплаты будут распространяться в том числе и на мам, которые родили до 1 мая 2022 года, включая переехавших в Мурманскую область с ребёнком до 1,5 лет.

Новые условия получения выплат начнут действовать с 1 мая 2022 года, сообщает региональное Министерство информационной.