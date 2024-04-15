Изменения в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи улучшат доступность медпомощи

Правительством Мурманской области внесены изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

С целью улучшения доступности медицинской помощи населению региона установлено право ветеранов боевых действий на получение медицинской помощи во внеочередном порядке, установлена норма о консультировании медицинским психологом по направлению лечащего врача по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием или состоянием, включённым в базовую программу ОМС: пациентов из числа ветеранов боевых действий; лиц, состоящих на диспансерном наблюдении; женщин в период беременности, родов и послеродовой период.

Также включена норма об организации проведения диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья для женщин и мужчин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации.

В целях профилактики развития профессиональных заболеваний или осложнений, обострений ранее сформированных хронических неинфекционных заболеваний диспансерное наблюдение за работающими гражданами возможно не только в медицинской организации, к которой они прикреплены, но и по месту осуществления служебной деятельности при условии, что у работодателя имеется подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинская часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам организации силами и средствами такого подразделения, либо заключен договор с государственной медицинской организацией, участвующей в базовой (территориальной) программе ОМС и имеющей материально-техническую базу и медицинских работников, необходимых для проведения диспансерного наблюдения работающего гражданина.

Фото: https://gov-murman.ru