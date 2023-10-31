Изменения в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи улучшат доступность медицинской помощи

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В реестр медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 2024 год, включены 64 медицинские организации.

Мурманская область оказалась в числе тех регионов, где общая стоимость программы на 2024 год увеличилась, что будет способствовать улучшению доступности медицинской помощи для населения.

Особое внимание уделено наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями, особенно диспансерному наблюдению за пациентами с онкологией, сахарным диабетом, болезням системы кровообращения. Доступнее в поликлинике станет восстановиться после различных заболеваний, так как увеличились нормативы объёма медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в амбулаторных условиях. Увеличены нормативы объёма медицинской помощи по профилю «онкология» в условиях дневных стационаров и в условиях круглосуточного стационара. Кроме того, повышены средние нормативы объёма при экстракорпоральном оплодотворении.

Все эти изменения будут способствовать увеличению доступности медицинской помощи в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru