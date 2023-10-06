В этом году марафон губернаторских новогодних ёлок планируют начать в Мурманской области 14 декабряДень города: 7 октября центр Мурманска освободят от автомашин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.23 14:00

Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам

С октября вступили в силу новые штрафы за нарушения в воинском учёте. Поправки в законодательство касаются не только работодателей, но и самих сотрудников. Кроме того, поднят призывной возраст и предельный возраст пребывания в запасе. Специалисты hh.ru подготовили обзор изменений, о которых надо знать работающим россиянам.

С 1 октября 2023 года штрафы для граждан увеличились

Раньше административные штрафы для физлиц за нарушения воинского учёта были небольшими. Неявка в военкомат, порча военного билета или непредупреждение о длительном отъезде или смене работы наказывались штрафом 500−3000 ₽.

Сейчас предусмотрены отдельные штрафы за разные виды нарушений, и все они станут значительно выше.

► Не пришли в военкомат по повестке без уважительной причины — штраф 10000−30000 ₽.

Важно: повестка в письменной или электронной форме считается врученной через 7 дней с момента её размещения в Реестре повесток. Однако электронные повестки будут считаться врученными с момента размещения в «личном кабинете» гражданина на «Госуслугах».

► Уклонились от медицинского освидетельствования или медкомиссии — штраф 15000−25000 ₽.

► Потеряли или умышленно испортили военный билет или другие документы воинского учёта — штраф 3000−5000 ₽.

► Не отправили в военкомат сведения о себе, если они изменились — штраф 1000−5000 ₽.

Сообщить, если вы сменили место работы или учёбы, переехали, поменялось семейное положение, надо в течение двух недель после изменения.

► Не отправили в военкомат информацию о своём выезде из России на срок более полугода — штраф 5000−15000 ₽.

► Не отправили в военкомат информацию о поездке на срок более трёх месяцев — штраф 10000−20000 ₽. За это нарушение будут штрафовать только граждан призывного возраста, и то если поездка состоялась во время призыва.

Как отправить данные в военкомат:

  1. Лично.
  2. По почте, заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
  3. Через законного представителя по доверенности.
  4. Через «Госуслуги». Там можно подать заявление для внесения изменений в документы воинского учёта, встать на учёт и т.д. Заявление рассмотрят в течение 7 рабочих дней, но могут дополнительно пригласить в военкомат.

С 1 января 2024 года поднимется призывной возраст

Раньше призывной возраст был с 18 до 27 лет. Планировалось постепенно, по аналогии с изменением пенсионного возраста, изменить верхнюю и нижнюю границы призывного возраста на период с 21 до 30 лет. Но после долгих обсуждений было решено иначе. Призыву будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Аналогичная ситуация с альтернативной гражданской службой.

Те, кому исполнится 27 лет на 31 декабря 2023 года, и они уже зачислены в запас, останутся в запасе, их призывать не будут.

С 1 января 2024 года повышен предельный возраст пребывания в запасе

Предельный возраст пребывания в запасе увеличен на 5 лет.

Напомним, что все запасники делятся на три разряда:

- военнообязанные I разряда (солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы) теперь будут числиться в запасе до достижения 40 лет;

- военнообязанные II разряда — до 50 лет;

- военнообязанные III разряда — до 55 лет.

Одновременно поднят предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве, также на 5 лет. Старшие офицеры будут числиться в резерве до 65 лет, младшие офицеры до 60 лет, остальные граждане с воинскими званиями — до 55 лет. Не изменится предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве только для высших офицеров, он так и останется 70 лет.

Фото: https://structure.mil.ru/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Госжилстройнадзор помог жильцам дома в Мурманске вернуть более 200 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,22 рубля, доллар окреп на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика