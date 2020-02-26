Изменения, затронувшее систему выборов в Совет депутатов Североморска, вызвали бурные обсуждения во время публичных слушаний

25 февраля состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск». Публичные слушания вёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Совета депутатов, начальники управлений и отделов администрации, руководители муниципальных учреждений, руководители предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, представители средств массовой информации, жители флотской столицы.

Евгений Алексеев выразил признательность всем, кто проявил интерес к обсуждению и принятию изменений и дополнений, которые необходимо внести в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, являющийся актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.

33 дня было предоставлено жителям Североморска, партиям, общественным организациям, предприятиям и учреждениям, органам местного самоуправления для ознакомления с изменениями в Устав и представления в установленном порядке в Совет депутатов конкретных и обоснованных предложений.

Всего в Устав внесено 11 изменений и дополнений. Суть предлагаемых изменений, которые вызвали наиболее бурную реакцию состоит в том, чтобы при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск применять мажоритарную избирательную систему относительного большинства с образованием одномандатных и (или) двухмандатных избирательных округов.

В настоящее время в Североморске существует смешанная избирательная система: десять депутатов Совета депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе, при которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за каждый из списков кандидатов. Пятнадцать депутатов Совета депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей.

Преимущества мажоритарной избирательной системы очевидны: наличие постоянной связи между кандидатом и избирателями округа; избиратели голосуют за конкретного человека, которую могут оценить; потенциальный демократизм, поскольку победителя поддерживает большинство избирателей; простота в подсчете голосов; наличие у кандидата значительной свободы в действиях, поскольку он обязан своим избранием избирателям округа, а не партийному руководству; возможность контроля за деятельностью депутата, персональная его ответственность перед избирателями.

При пропорциональной избирательной системе: избиратели голосуют не за конкретных людей, а за партийный список, в котором могут оказаться фамилии неизвестных, некомпетентных, непопулярных политиков; отсутствует тесная связь, контакты между депутатами и избирателями; отсутствует персональная ответственность депутата перед избирателями за свои действия; ограничена свобода действий депутата, его зависимость от партийного руководства, которому он обязан своим избранием.

Главная задача депутатов-списочников - лояльность высшему руководству партии и выполнение поставленных задач.

Многомандатные округа, в частности двухмандатные, позволяют обеспечить альтернативность выборов.

Предложено изменить и численный состав Совета депутатов – вместо 25 депутатов избрать 24. Подлежит изменению и уточнению пункт 32.6 статьи 32 Устава «Статус депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск», который изложен в новой редакции.

Ужесточена ответственность депутатов предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Если изменения, которые касались деятельности органов местного самоуправления остались без комментариев и обсуждения, то изменения, затронувшее систему выборов в Совет депутатов, вызвали бурные обсуждения. В установленные сроки в Совет депутатов поступило предложение от секретаря Североморского городского отделения КПРФ Князева Юрий Афанасьевича. Однако аргументы и обоснования своего предложения по факту оставления без изменения порядка избрания депутатов по смешанной системе без изменения не были представлены.

В ходе проведения публичных слушаний выступил руководитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз труда» Евгений Голубоцкий, который высказался против внесения изменений в Устав ЗАТО г. Североморск, касающиеся изменения системы выборов в Совет депутатов.

Лелнид Бабинец, отставной флотской офицер, заявил, что выборы по смешанной системе более демократичны.

Юрий Князев, руководитель Североморской организации КПРФ начал своё выступление, зачитав протокол № 1 собрания членов КПРФ, на котором было высказано пожелание оставить избрание депутатов по смешанной системе. Это же пожелание он высказал и в своём выступлении.

Юрий Банько в свою очередь заявил, что избиратель должен голосовать за конкретную личность, а не за абстрактную кандидатуру от политической партии.

Евгений Алексеев заявил, что предложения выступающих будут включены в заключение по итогам публичных слушаний.

На публичных слушаниях было принято заключение, которое депутаты учтут при принятии Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на заседании Совета депутатов не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов. После этого, принятые изменения в Устав будут зарегистрированы в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. После государственной регистрации Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск будет опубликовано в газете «Североморские вести», после чего изменения и дополнения в Устав вступят в законную силу.