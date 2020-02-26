Заключительный матч сезона команда «Мурман» проведёт 27 февраляСостоится принудительный спуск лавин на территории Восточного рудника КФ АО «Апатит»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 09:15

Изменения, затронувшее систему выборов в Совет депутатов Североморска, вызвали бурные обсуждения во время публичных слушаний

25 февраля состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск». Публичные слушания вёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. 

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Совета депутатов, начальники управлений и отделов администрации, руководители муниципальных учреждений, руководители предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, представители средств массовой информации, жители флотской столицы.

Евгений Алексеев выразил признательность всем, кто проявил интерес к обсуждению и принятию изменений и дополнений, которые необходимо внести в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, являющийся актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.

33 дня было предоставлено жителям Североморска, партиям, общественным организациям, предприятиям и учреждениям, органам местного самоуправления для ознакомления с изменениями в Устав и представления в установленном порядке в Совет депутатов конкретных и обоснованных предложений.

Всего в Устав внесено 11 изменений и дополнений. Суть предлагаемых изменений, которые вызвали наиболее бурную реакцию состоит в том, чтобы при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск применять мажоритарную избирательную систему относительного большинства с образованием одномандатных и (или) двухмандатных избирательных округов.

В настоящее время в Североморске существует смешанная избирательная система: десять депутатов Совета депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе, при которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за каждый из списков кандидатов. Пятнадцать депутатов Совета депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей.

Преимущества мажоритарной избирательной системы очевидны: наличие постоянной связи между кандидатом и избирателями округа; избиратели голосуют за конкретного человека, которую могут оценить; потенциальный демократизм, поскольку победителя поддерживает большинство избирателей; простота в подсчете голосов; наличие у кандидата значительной свободы в действиях, поскольку он обязан своим избранием избирателям округа, а не партийному руководству; возможность контроля за деятельностью депутата, персональная его ответственность перед избирателями.

При пропорциональной избирательной системе: избиратели голосуют не за конкретных людей, а за партийный список, в котором могут оказаться фамилии неизвестных, некомпетентных, непопулярных политиков; отсутствует тесная связь, контакты между депутатами и избирателями; отсутствует персональная ответственность депутата перед избирателями за свои действия; ограничена свобода действий депутата, его зависимость от партийного руководства, которому он обязан своим избранием.

Главная задача депутатов-списочников - лояльность высшему руководству партии и выполнение поставленных задач.

Многомандатные округа, в частности двухмандатные, позволяют обеспечить альтернативность выборов.

Предложено изменить и численный состав Совета депутатов – вместо 25 депутатов избрать 24. Подлежит изменению и уточнению пункт 32.6 статьи 32 Устава «Статус депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск», который изложен в новой редакции.

Ужесточена ответственность депутатов предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Если изменения, которые касались деятельности органов местного самоуправления остались без комментариев и обсуждения, то изменения, затронувшее систему выборов в Совет депутатов, вызвали бурные обсуждения. В установленные сроки в Совет депутатов поступило предложение от секретаря Североморского городского отделения КПРФ Князева Юрий Афанасьевича. Однако аргументы и обоснования своего предложения по факту оставления без изменения порядка избрания депутатов по смешанной системе без изменения не были представлены.

В ходе проведения публичных слушаний выступил руководитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз труда» Евгений Голубоцкий, который высказался против внесения изменений в Устав ЗАТО г. Североморск, касающиеся изменения системы выборов в Совет депутатов.

Лелнид Бабинец, отставной флотской офицер, заявил, что выборы по смешанной системе более демократичны.

Юрий Князев, руководитель Североморской организации КПРФ начал своё выступление, зачитав протокол № 1 собрания членов КПРФ, на котором было высказано пожелание оставить избрание депутатов по смешанной системе.  Это же пожелание он высказал и в своём выступлении.

Юрий Банько в свою очередь заявил, что избиратель должен голосовать за конкретную личность, а не за абстрактную кандидатуру от политической партии.

Евгений Алексеев заявил, что предложения выступающих будут включены в заключение по итогам публичных слушаний.

На публичных слушаниях было принято заключение, которое депутаты учтут при принятии Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на заседании Совета депутатов не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов. После этого, принятые изменения в Устав будут зарегистрированы в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. После государственной регистрации Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск будет опубликовано в газете «Североморские вести», после чего изменения и дополнения в Устав вступят в законную силу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Zdoroviak
21.02.20 09:31
Зачем бредни этого политика вы размещаете? Нищая Империя - вся Европа будет смеяться над нами!
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Дмитрий /Череповец/
19.02.20 18:25
Максим, очень интересная тема! В данном репортаже в период с 14 по 17 минуту говорится о коррупционной пирамиде ''красноярских''. На 14-52 минуте репортажав коррупционной пирамиде ''красноярских'', от
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает снижаться на фоне опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 571 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика