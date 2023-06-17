Изменены правила прохода иностранных судов по Севморпути

Правительства РФ внесло изменения в Правила плавания и пребывания иностранных судов в акватории Северного морского пути (СМП). Соответствующее постановление от 14 июня 2023 года №981 размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Корректировки и дополнения внесены в Правила плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах РФ.

Изменения были разработаны Минобороны России и устанавливают форму запроса, условия и порядок выдачи разрешения на заход иностранных судов во внутренние морские воды в акватории Севморпути.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».