Изменились границы в зоне деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Мурманской области

В комитете по тарифному регулированию Мурманской области состоялось заседание правления в сфере электроэнергетики, на котором были внесены изменения в постановление комитета «О гарантирующих поставщиках на территории Мурманской области» в части изменения границ зоны деятельности гарантирующих поставщик электрической энергии на территории Мурманской области ООО «Арктик-энерго» и АО «АтомЭнергоСбыт».

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, границей зоны деятельности ООО «Арктик-энерго» в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии с 1 февраля 2025 года будут являться границы балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих или находящихся на обслуживании ООО «Печенгастрой» (г. Мончегорск), имеющих технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Кольская ГМК».

Остальная часть границы зоны деятельности ООО «Арктик-энерго» будет включена в границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии АО «АтомЭнергоСбыт».

Фото: https://tarif.gov-murman.ru/news/534753/#&gid=1&pid=1