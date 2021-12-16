Изменился порядок предоставления вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных северян

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, которым внесены изменения в порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан региона.

Новой редакцией постановления устанавливается перечень документов, которые необходимо предоставить неработающему трудоспособному опекуну, осуществляющему свои обязанности в отношении недееспособных членов семьи. Кроме того, внесены изменения в форму договора об осуществлении опеки на возмездных условиях за счёт средств областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, размер ежемесячного вознаграждения составляет 17 тысяч рублей. По вопросам установления возмездной опеки гражданам необходимо обращаться в администрации муниципальных образований.

Изменения в порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан утверждены постановлением правительства Мурманской области от 15.12.2021 № 932-ПП.