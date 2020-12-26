Изменился порядок проведения выпускных экзаменов в 9 и 11-х классах в 2021 году

Минпросвещения России и Рособрнадзор сообщили об изменениях проведения ГИА и ЕГЭ выпускников 9 и 11-х классов в следующем году. Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой отменен.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике. А тем, кто собираются поступать, необходимо получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для обучающихся 11-х классов состоится в конце мая. Основной период ЕГЭ планируется с 31 мая по 2 июля следующего года для всех участников экзаменов, в том числе выпускников прошлых лет.

Дополнительный период проведения единого государственного экзамена в середине июля 2021 года будет предусмотрен для тех, кто не смог сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине. Эти сроки будут соотнесены с графиком приемной кампании в вузы. Так, участники дополнительного периода ЕГЭ успеют получить результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Итоговое сочинение и изложение 11-е классы напишут в середине апреля. Напомним, это является допуском к государственной итоговой аттестации.

Для учащихся 9-х классов досрочный период проведения ГИА также отменен. Аттестаты об основном общем образовании будут выданы по результатам экзаменов по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору.

Ученики 9 классов смогут выбрать один учебный предмет и сдать по нему контрольную работу. Их результаты не повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая следующего года. Точные даты определяет региональные органы управления образованием, или школы.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ГИА в 9-х классах по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года. Резервные сроки – начало июня. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, аттестация по русскому языку и математике пройдет повторно в сентябре.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, – прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. – При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов».