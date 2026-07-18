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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.26 11:00

Изменить правила игры для инвесторов: на Дальнем Востоке и в Арктике могут ввести единый преференциальный режим

Резиденты получат налоговые льготы и административные преференции в обмен на инвестиции в промышленность, науку и социальную сферу регионов. Соответствующий законопроект участники круглого стола в Совете Федерации обсудили 16 июля.

Возможность выбора 

В Совете Федерации обсудили проект федерального закона о едином преференциальном режиме для Дальнего Востока и Арктики. Как сообщают журналисты «Парламентской газеты»,  по словам представителей Минвостокразвития, необходимость документа обусловлена тем, что сегодня на Дальнем Востоке и в Арктике действует сразу несколько преференциальных режимов: свой на Курилах, в порту Владивостока и так далее. Каждый режим имеет отдельную обширную нормативно-правовую базу. Это существенно усложняет работу с инвесторами и выстраивание общего благоприятного инвестиционного климата.

А такой климат необходим, поскольку преференциальные режимы на указанных территориях уже приносят свои плоды.

«С момента их появления в 2015 году на территории Дальнего Востока и Арктики было запущено порядка четырёх тысяч инвестиционных проектов с заявленным объёмом инвестиций в 13 триллионов рублей, из которых уже вложено около 6,6 триллиона, — уточнил в ходе круглого стола замглавы ведомства Виталий Алтабаев. — Общий объём налоговых платежей резидентов за эти годы составил 723 миллиарда рублей и превысил объём предоставленных им льгот почти в два раза. Поэтому останавливаться на достигнутом и сбавлять общий темп нам ни в коем случае нельзя».

По словам Виталия Алтабаева, концепция законопроекта за время работы над ним претерпела изменения. Если раньше авторы предлагали двигаться в сторону повышения общей рентабельности дальневосточных и арктических инвестпроектов, то сейчас этот подход посчитали неэффективным. Он привёл бы к неизбежному увеличению налоговой нагрузки на бизнес.

«В связи с этим базовые принципы решено было оставить неизменными, — отметил представитель министерства. — Ключевыми направлениями станут сохранение и объединение действующих условий существующих преференциальных режимов, поддержка новых инвестиционных проектов с минимальным объёмом инвестиций в пять миллионов рублей, а также упрощенное предоставление статуса резидента для проектов в приоритетных отраслях экономики: сельском хозяйстве, туризме, логистике, локализации производства и так далее». 

Также, по словам Виталия Алтабаева, законопроект предусматривает единый механизм наделения кандидатов статусом резидента. Для этого будет действовать особый наблюдательный совет из представителей всех заинтересованных ведомств, а также регионов. Его точный состав после одобрения инициативы определит правительство. Наконец, крайне важным дополнением станет возможность для самих резидентов выбирать, какая форма поддержки для них более предпочтительна: налоговая льгота или единый федеральный инвестиционный налоговый вычет.

Не громоздкий, а проработанный

Участники круглого стола указали, что новый законопроект получается весьма объёмным и сложным. Однако, судя по всему, иначе быть не могло.

«Да, концепция получилась масштабной, — признал в ходе обсуждения директор департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов Денис Борисов. — Но она тщательно проработана. Большая часть работы успешно проделана, и сейчас осталось, чтобы на ее базе были приняты окончательные решения, законопроект вступил в силу и заработал». 

Нашлись поправки к законопроекту и у налоговой службы. Представитель ФНС Артем Мкртумян обратил внимание, что в документе упоминается единый реестр резидентов ТОР, ведением которого будет заниматься специальная управляющая компания. Она будет предоставлять сведения из реестра федеральным органам исполнительной власти. Однако порядок ведения реестра и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в тексте не прописан, а значит, его нужно доработать.

«Есть также немало предложений юридико-технического характера, в частности касающихся приведения тех или иных формулировок в соответствие с действующим законодательством, — подчеркнул Мкртумян. — Федеральная налоговая служба подготовила свои замечания и предложения и направила их 14 июля. В целом мы готовы участвовать в согласовании законопроекта с их учётом».

В настоящее время законопроект все ещё находится на доработке. По словам Виталия Алтабаева, внести его на рассмотрение в Госдуму, учитывая объём и сложность документа, удастся не ранее осенней сессии.

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