Измерительная система диспетчеризации позволит оценить эффект от внедрения новых технологий на котельных

АО «Мурманэнергосбыт» внедряет современную систему автоматического мониторинга. Для реализации пилотного проекта энергетики выбрали небольшую типовую котельную в посёлке Мурмаши Кольского района.

На её примере можно будет оценить эффективность от новых технологий с точки зрения экономии топлива и ресурсов. Умные решения позволят улучшить качество условия труда сотрудников.

Как объяснил начальник отдела информационных технологий АО «МЭС» Вячеслав Шеломовский, ранее персоналу приходилось выходить на улицу для того, чтобы на «глазок» определить цвет дыма из трубы. После установки программного обеспечения машинист котельной увидит все необходимые параметры на экране компьютера.

Специальные измерительные приборы будут управлять работой котла в автоматическом режиме, позволят оценить качество ресурса. Также система покажет расход электроэнергии и топлива.

Все оборудование делается на заказ, его монтаж планируется осуществить до конца 2021 года, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.