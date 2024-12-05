«Изнанка»: Центр современного искусства «СОПКИ.21А» приглашает на открытие новой экспозиции

Digital-выставка мурманской художницы Александры Крыловой начнёт работу 13 декабря в 18.00.

Как отмечает vk.com/murmanculture, чувства и эмоции – неотъемлемая часть нашего существования, однако редко у нас есть возможность вырваться из круговорота повседневных дел и задуматься о том, что мы переживаем здесь и сейчас. Эта выставка предоставит вам шанс отстраниться от рутины и, погружаясь в особую атмосферу, открыть для себя нечто новое, вспомнить давно забытое и осознать то, что скрыто глубоко внутри.

Александра Крылова – специалист по работе с молодёжью Центра креативного развития молодёжи, а также художник, дизайнер и моушн-дизайнер. Творчество сопровождает её с самого детства, вдохновляет и поддерживает как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

На выставке будут представлены работы, выполненные как традиционными методами, так и цифровыми средствами, включая компьютерную графику с использованием графического планшета. Кроме того, вас ждёт анимация, которая усилит восприятие идеи, и глубже окунет в атмосферу экспозиции.

Вход свободный. Увидеть работы художницы можно будет до 26 января 2025 года. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281378%2Falbum-139605315_00%2Frev