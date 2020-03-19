Износ причалов в порту Кандалакша составляет более 30% - прокуратура

Кандалакшская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при эксплуатации причалов, в ходе которой выявила нарушения в деятельности Кандалакшского морского торгового порта (Мурманская область).

Установлено, что ремонт причалов осуществляется не в полном объёме, их фактический износ составляет более 30%, при этом капитальный ремонт и реконструкция не проводились. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Кандалакшский транспортный прокурор в отношении ООО «Кандалакшский морской торговый порт» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).