Износоустойчивая пластиковая разметка в этом году будет нанесена на 65 км региональных дорог

В этом году в Мурманской области на 65 км региональных дорог, а также на 50 пешеходных переходах будет нанесена горизонтальная разметка с применением холодного пластика.

Разметка проезжей части относится к средствам регулирования, играет большую роль в организации дорожного движения и в значительной мере влияет на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В региональном Минтрансе отмечают, что нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком зарекомендовало себя как более долговечный способ обозначения дорожной обстановки по сравнению с разметкой, нанесенной краской (эмалью).

28 июня между предприятием «Мурманскавтодор» и обществом с ограниченной ответственностью «Горизонтальная разметка автомобильных дорог» (ООО «ГРАД») заключён государственный контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области в 2022 году.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, общая стоимость контракт составила более 23,6 млн рублей. Все работы по нанесению разметки должны закончиться до 29 августа 2022 года.

Гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, для разметки, нанесенной холодным пластиком, составляет 12 месяцев, тогда как краской – всего лишь 6 месяцев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/