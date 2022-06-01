Изумительной красоты работы мастеров Мурманска и области

3 июня в 17.00 в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки кружева, орнаментального вязания, вышивки, макраме, золотного шитья «Золотая нить».

На выставке будут представлены изумительной красоты работы мастеров Мурманска и Мурманской области. Гости узнают о том, как вручную изготавливаются изделия из ниток и пряжи, сколько времени уходит на создание красоты умелыми руками мастериц. На экскурсии можно будет познакомиться с творчеством клубных объединений как Мурманска, так и области, полюбоваться работами мастеров, выполненными в разных техниках.

Выставка будет работать до 21 августа.

Фото: https://xn----7sbnevgl1arfdc9i2b.xn--p1ai/art-dates/2-noyabrya/