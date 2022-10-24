Известная киностудия проведёт в Мурманске бесплатные мастер-классы

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» 14, 15, 16 и 18 ноября студия «1-2-3 Production» проведёт в Мурманске три мастер-класса для северян.

В будущем году киностудия собирается снять несколько сериалов в Мурманской области. Компания известна своими успешными проектами «Эпидемия», «Полярный», «Вне себя» и других. Для того, чтобы съемки на Кольском полуострове прошли успешно, необходима поддержка местных специалистов.

Профессионалы киностудии приезжают в Мурманск в дни кинофестиваля, чтобы провести занятия для заинтересованных в работе на съемочной площадке северян. В рамках кинолаборатории студии «1-2-3 Production» состоятся 3 мастер-класса по операторскому мастерству, организации съемок и деятельности художественной группы. Участие в мастер-классах бесплатное.

Ведущий мастер-класса: Сергей Касатов, российский продюсер, работавший над созданием сериалов «Комнаты», «Анна», «1703», полнометражным фильмом «Купе №6», который в 2021 году получил Гран-При МКФ «Северный Характер».

Попасть на курсы можно, пройдя конкурсный отбор. Для это необходимо заполнить анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6JL8l3-R1Fpzy079V0ZXMxRdnwhxTzd6BORV8Bo4plNVhQ/viewform