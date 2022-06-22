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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.22 10:15

Известны подрядчики по проведению капремонта фасадов и инженерных сетей в 14 домах в Луостари

Подведены итоги аукционов по выбору подрядчиков для проведения капитального ремонта фасадов и замене внутридомовых инженерных сетей в 14 домах Луостари. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Так, на улице Нижней улице планируется капитально отремонтировать фасады трех зданий: домом №5 займется ООО «Астрастрой», а домами №8 и №9 - ООО «Экспертиза 51».

«Кроме этого, мы уже заключили контракт с ООО «Атлантис», компания будет проводить обновление фасада дома №3 на улице Верхняя», – прокомментировала Юлия Барсукова.

Проекты по капитальному ремонту были разработаны в прошлом году. Перед подрядчиком будет стоять задача восстановить разрушенную кирпичную кладку и оконные перемычки, а также утеплить фасады домов.

В 2022 году в 13 домах на Нижней улице и одном доме на Верхней улице планируется заменить внутридомовые инженерные сети теплоснабжения. Этими работами, общая стоимость которых составляет почти 70 миллионов рублей, займется ООО «Сантехмонтаж», сообщило региональное Министерство строительства.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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