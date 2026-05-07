Известные артисты о войне: Союз кинематографистов России представит в Мурманске и Полярном кинотеатрализованные представления «Товарищ кино»

7 и 9 мая в городах Мурманской области — городе воинской славы Полярном и городе-герое Мурманске — состоятся кинотеатрализованные представления «Товарищ кино» под девизом «Победа будет за нами». Мероприятия пройдут в рамках проекта Союза кинематографистов России при поддержке Министерства культуры РФ, Минобороны России и правительства Мурманской области.

7 мая на сцене Центра культуры «Север» в Полярном, а 9 мая в Мурманской областной филармонии зрителям представят двухчасовую программу, которая расскажет историю борьбы России с иноземными захватчиками: от Александра Невского и Петра Первого до событий специальной военной операции. Выступления артистов будут чередоваться с показом фрагментов из художественных фильмов и подлинной документальной кинохроники.

В состав труппы вошли именитые деятели культуры: народные артисты России Лариса Лужина, Юрий Назаров, Аристарх Ливанов, Клим Лаврентьев, заслуженный артист России Дмитрий Нестеров, актеры театра и кино Тимур Ефременков и Ирина Шведова, поэт-песенник Александр Шаганов, а также режиссер-постановщик Эльвира Лаврентьева. В программе прозвучат стихи и песни военных лет, в том числе «Подмосковные вечера», «Поклонимся великим тем годам», «Боже, храни Россию» и современные композиции, посвященные героям СВО.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, знакомство северян со знаковыми всероссийскими патриотическими творческими проектами, в том числе инициативами творческих союзов России, — важная задача народной программы «На Севере — жить!».

Проект «Товарищ кино» реализуется с 2012 года. За это время представления прошли на Донбассе, в Крыму, Приднестровье, на Северном Кавказе и в других регионах. В год 80-летия Победы программа «На пути к Победе» с большим успехом состоялась в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростове-на-Дону. Мурманская область стала одной из площадок проекта в 81-ю годовщину Великой Победы. Мероприятия также пройдут в Архангельске, Северодвинске и Мирном (Плесецк). Целевая аудитория проекта — военнослужащие Северного флота и члены их семей.

