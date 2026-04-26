Известный паралимпиец Алексей Талай встречается с молодёжью и детьми, участниками специальной военной операции

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с известным белорусским паралимпийцем и мотивационным оратором Алексеем Талаем. Четырёхкратный рекордсмен мира и пятикратный рекордсмен Европы по плаванию, член паралимпийской сборной Беларуси, бизнесмен, общественный деятель, а также многодетный отец уже много лет вдохновляет своим примером людей по всему миру. В Мурманскую область Алексей был приглашен губернатором в ходе визита в Республику Беларусь в марте этого года.

«Вас ждёт насыщенная программа, и я рад, что северяне получили такую возможность встретиться и пообщаться. Ваш стержень, дух, мудрость – впечатляют. Вы стали опорой для других, это настоящая миссия, идущая от сердца. Несмотря на тяжёлые испытания, полученные травмы, Вы идёте вперед, ведете за собой тысячи людей, помогаете детям Донбасса, поддерживаете наших бойцов, которые возвращаются из зоны специальной операции. Они заряжены, у них сильный дух, но показать, какие есть возможности – принципиально важно. Крайне важна и тема создания семьи – Ваш пример вдохновляет», – подчеркнул губернатор.

В регионе Алексей Талай проведёт мероприятия с молодёжью и детьми, участниками специальной военной операции, а также посетит ряд образовательных и спортивных учреждений. Алексей поблагодарил губернатора за возможность познакомиться с Мурманском и Мурманской областью.

«Это стратегически значимый регион для России и нашего союзного государства. Я очень впечатлён краем и тем, что здесь создаёт Ваша команда: вы все трудитесь с полной отдачей сил. Очень рад, что сотрудничество наших стран крепнет. Особенно ценно для меня – пообщаться с воинами, которые вернулись с полей специальной военной операции. Моя цель – показать им, что все можно преодолеть, что есть много возможностей включиться в разные процессы мирной жизни, проявить себя в спорте, бизнесе, создать семью. Это большая страница в жизни каждого, значимая задача для России и Беларуси», – подчеркнул Алексей Талай.

По итогам встречи губернатор вручил Алексею Талаю почётный знак «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем».

«Это знак признательности от всех нас за огромный вклад в общее дело, за то, что Алексей находит нужные слова для наших ребят, помогая им поверить в себя и найти новые смыслы в мирной жизни», – отметил губернатор.

