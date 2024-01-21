Известный российский стилист и телеведущий Александр Рогов снимает эпизод своего шоу «Рогов в городе» в столице Кольского Заполярья.

В каждом сезоне программы стилист отправляется в модное турне по российским городам и всего за несколько дней преображает героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подбирает девушкам новые образы и доказывает, что в любом городе можно найти стильные вещи.

Съёмочная группа телепрограммы уже прибыла в Мурманск, в котором снимается вторая серия нового сезона. Команда Рогова посетила туристические достопримечательности, застала северное сияние и побывала в одном из крупных заполярных торговых центров.

Как сообщает региональное Министерство культуры, финал программы будет сниматься в Мурманском областном драматическом театре, а в эфир телеканала «СТС» передача с участием мурманчанки выйдет 25 февраля. Консультационную поддержку съёмочной группе оказывает региональный Центр развития кинопроизводства.

Фото (телеграм-канал Александра Рогова): https://gov-murman.ru